GENK NAPOLI CONVOCATI / Novità nella lista dei convocati del Napoli per la sfida Champions in casa del Genk: "A differenza di quanto comunicato in precedenza, Elseid Hysaj non sarà nel gruppo azzurro che partirà per il Belgio. Il difensore azzurro resterà ad allenarsi al Centro Tecnico".

Questa la novità comunicata dalla società partenopea con una nota poco fa: l'albanese, mandato in campo domenica contro il Belgio per gli infortuni in contemporanea di, non prenderà parte alla trasferta europea. Oltre a Hysaj non ci saranno neanche lo stesso difensore serbo (out almeno fino a dopo la pausa) e

Questa la lista definitiva dei convocati di Carlo Ancelotti:

I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.