ATALANTA SHAKHTAR / Dopo la pesante sconfitta all'esordio, l'Atalanta si rituffa nella Champions con la voglia di rivincita e l'entusiasmo dato dalle ultime vittorie in campionato. Il tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: "Il risultato di Zagabria ci costringe a cercare di fare un'ottima gara. È un girone di sei partite quindi i margini di errore sono ridotti".

FORMAZIONE - "Sono partite in cui contano diverse cose, partite di alto livello in cui ci sono tante componenti. E' una gara importante per noi e per loro: non parlerei più di turnover, abbiamo una formazione composta da almeno 16 titolari.

L'alternanza è dovuta alle tante partite ravvicinate, chi gioca per me è un titolare".

GOMEZ - Qualche dubbio in attacco: "Bisogna solo valutare Gomez, mentre Muriel è abile e arruolato anche se non al meglio".

SHAKHTAR - "Non è una squadra che scopro io: per loro parlano i risultati. Hanno calciatori di valore, in Champions hanno alle spalle partite di altissimo livello. Sono più abituati a noi a queste partite, ma dobbiamo imparare in fretta. Abbiamo ovviamente curiosità, vogliamo capire quanto siamo distanti da loro. Vogliamo fare punti, non siamo qui solo per partecipare. Affrontiamo la competizione più importante, ci sono le migliori squadre europee: quando hai la fortuna di parteciparvi, trovi il meglio. Con l'Europa League siamo migliorati anche in campionato, credo che dalla Champions usciremo migliorati".