JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN BOSZ / Dopo Maurizio Sarri, anche Peter Bosz ha presentato Juventus-Bayer Leverkusen nella consueta conferenza stampa della vigilia. L'ex Ajax ha esordito parlando di de Ligt, uno dei talenti lanciati proprio dall'allenatore in Olanda: "Quando allenavo de Ligt all'Ajax si vedeva già quando aveva 17 anni che sarebbe stato un grande giocatore. Ci sono pochi talenti in circolazione come lui.

? Ci prepariamo sempre bene sul nostro avversario, ci sono collaboratori nel club addetti a svolgere questo compito. Sappiamo bene che squadra è la Juventus e conosciamo Sarri, un allenatore che ama far giocare bene le sue squadre. Sarà interessante trovarlo e affrontarlo". Infine, su Havertz, elogiato pubblicamente proprio dal tecnico bianconero : "Lui come? Non amo fare paragoni, mai, con nessuno".