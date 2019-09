NAPOLI MANOLAS GENK / Il Napoli ha recuperato Kostas Manolas per la sfida Champions contro il Genk: uscito nel secondo tempo con il Brescia, per il greco un lieve affaticamento muscolare che non ha pregiudicato il suo inserimento tra i convocati per la seconda giornata di Champions.

Si riforma la coppia con? Per dirlo bisognerà però attendere i prossimi giorni e le riflessioni di Carlo Ancelotti: già perché per la gara di campionato contro il Torino, il tecnico azzurro potrà contare soltanto su due difensori di ruolo, lo stesso Manolas e, considerata la squalifica die gli infortuni di. Logico quindi che Ancelotti tenga monitorata con attenzione la condizione del greco non volendo rischiare di ritrovarsi soltanto con un difensore centrale di ruolo per la trasferta di Torino.