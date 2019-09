CALCIOMERCATO MILAN TAISON SRNA / L'ex Cagliari Darijo Srna torna in Italia in veste di collaboratore tecnico dello Shakhtar Donetsk. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia del match di Champions League contro l'Atalanta, l'assistente di Castro ha anche parlato di mercato.

Queste le sue dichiarazioni riguardo al futuro di Taison, che è stato vicino al Milan e accostato anche alla Roma nell'ultima sessione di calciomercato: "Quanto è stato vicino ai rossoneri? Non lo so, so che ha una clausola. Lui è il nostro capitano, un esempio per tutti. In futuro non si sa. Se io tornerò in Italia? Tutto è possibile".