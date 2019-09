ITALIA MANCINI / L'Italia di Roberto Mancini è attesa da due impegni per le qualificazioni ad Euro 2020: prima la Grecia il 12 ottobre, poi il Liechentstein tre giorni dopo. In vista delle convocazioni degli azzurri, il commissario tecnico ha parlato a 'Radio Deejay' soffermandosi anche su Zaniolo e l'attacco. Proprio dal reparto avanzato si è partiti: "Chi gioca tra Belotti, Immobile, Quagliarella e Balotelli ? Pinamonti, è il futuro della Nazionale".

Poi ha aggiunto: "Mi aspetto che prima di Euro 2020 qualcuno esca all'improvviso, anche se la base della squadra è fatta".

L'allenatore si sofferma poi su Zaniolo: "L'ho convocato perché mi era sembrato bravo e volevo conoscerlo meglio. Nell'arco di sei mesi è cresciuto tantissimo. Sono giovani, molti giocatori non sono maturi al 100% e hanno tanta strada da fare. Per me è una mezzala". Infine, sul centrocampo: "Forse serve qualche giocatore strutturato meglio a livello, ma siamo messi bene in quel reparto. Abbiamo cercato di adattarci ai giocatori che avevamo a disposizione: quelli che c'erano, erano ottimi giocatori e abbiamo avuto la fortuna di trovarne altri molto validi tecnicamente".