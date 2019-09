BARCELLONA INTER SANCHEZ / Alexis Sanchez fa sognare i tifosi dell'Inter. In un'intervista rilasciata al sito ufficiale dell'UEFA, l'attaccante cileno ha parlato così della massima competizione europea a due giorni da Barcellona-Inter: "Ogni giocatore vorrebbe vincere una Champions League. Giochi sempre per vincerla, non solo per competere. Io la gioco per vincere.

È una cosa bella per ogni giocatore e l'Inter deve essere entusiasta di giocare di nuovo la Champions League". L'ex blaugrana è poi tornato sulla scelta di tornare in Serie A: "Volevo tornare a giocare a calcio, con un allenatore comeche già conoscevo e con giocatori che già conoscevo. Penso che stiamo mettendo insieme qualcosa di buono per il futuro. L'Inter non vince niente da sette/otto anni e questo è stato alla base della mia scelta di tornare in Italia, per cercare di vincere qualcosa con questo club".