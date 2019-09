MILAN ZACCHERONI / Amarcord Alberto Zaccheroni che negli ultimi giorni su Twitter ha pubblicato un paio di post relativi alla sua esperienza al Milan. Messaggi che arrivano in un momento difficile per il popolo rossonero con la sconfitta di ieri che ha complicato ulteriormente le cose, incrementando le voci su un possibile esonero per Marco Giampaolo.

Ai cinguettii dell'ex allenatore rossonero, campione d'Italia nella stagione 98-99, hanno risposto diversi tifosi milanisti e non pochi hanno chiesto il suo ritorno in panchina: da 'mister perché non vieni ad allenare il Milan?' a 'mister ci sta mandando un messaggio?', passando dal più diretto 'mister, rivogliamo lei in panchina al Milan'. Messaggi sicuramente frutto del deludente avvio di stagione della squadra di Giampaolo: appena sei punti conquistati, quattro sconfitte in sei giornate e una carenza di gioco che ha scatenato la protesta dei tifosi ieri presenti a 'San Siro'.