JUVENTUS BERNARDESCHI PSG PAREDES / Appena una partita da titolare, qualche scampolo di gara e poco altro: Federico Bernardeschi al momento non ha trovato grande spazio nella Juventus targata Sarri. L'ex Fiorentina non è stato schierato con costanza nonostante l'emergenza assenze vissuta dai bianconeri: fuori Douglas Costa è stato preferito Cuadrado nel tridente di attacco; arretrato il colombiano sulla linea difensiva per la carenza di terzini, ecco il cambio modulo con Ramsey trequartista.

Se dovesse permanere tale situazione, è normale che a gennaio possano essere fatti dei ragionamenti sulla permanenza del 25enne alla Juventus, considerato anche l'Europeo in programma quest'estate.

Se il Barcellona è un'ipotesi venuta fuori anche la scorsa estate, Bernardeschi potrebbe diventare un obiettivo anche del Paris Saint-Germain, squadra che ha bisogno di dare maggiore qualità al suo gioco viste le difficoltà fin qui mostrate. Agli ordini di Tuchel finora ha trovato poco spazio Leandro Paredes: l'argentino, ex Roma, potrebbe diventare una pedina di scambio visto che la Juve non disdegnerebbe un regista di ruolo in grado di dare il cambio a Pjanic. Soltanto una suggestione finora, ma se l'andamento resterà questo a gennaio l'idea potrebbe diventare anche concreta.