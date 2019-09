MILAN SHEVCHENKO GIAMPAOLO / Riflessioni in corso per il Milan sulla posizione di Marco Giampaolo: il tecnico rossonero, dopo il ko contro la Fiorentina, dovrebbe restare in sella almeno fino alla gara di sabato sera contro il Genoa poi il risultato potrebbe cambiare le cose.

In caso di un nuovo passo falso, infatti, un esonero sarebbe molto probabile ed allora occorrerà decidere chi chiamare al suo posto: tra le tante opzioni lanciate finora, c'è anche quella del ritorno di Shevchenko, attualmente commissario tecnico dell'. La pista che porta all'ex attaccante però, secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', sarebbe destinata a tramontare sul nascere: Sheva, infatti, vorrebbe continuare il percorso intrapreso con la Nazionale del suo Paese nel tentativo di portarla agli. Ipotesi quindi al momento remota, anche se le cose potrebbero cambiare in primavera, se l'Ucraina sarà fuori dalla corsa alla qualificazioni alla rassegna continentale.