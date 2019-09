JUVENTUS SANCHO BORUSSIA DORTMUND / Jadon Sancho via dal Borussia Dortmund non è solo una suggestione di mercato ma quasi una certezza, almeno stando a quanto riferisce Michael Zorc, direttore sportivo della società tedesca.

In alcune dichiarazioni riportate da 'The Sun', il dirigente tedesco spiega: "Nessuna decisione è stata presa ma non serve essere un profeta per sapere chenon giocherà qui per altri cinque anni".

Un finale già scritto, grazie però alla sua permanenza al Dortmund: "Ha avuto questo sviluppo positivo che difficilmente sarebbe stato possibile con i migliori club inglesi. Noi ci fidiamo presto dei giovani e non abbiamo paura a farli giocare". Per il momento il Borussia si gode il talento del 19enne inglese che è corteggiato dalle principali società europee: sulle sue tracce c'è anche la Juventus anche se le grandi della Premier League, in primo luogo il Manchester United, sono le favorite al suo acquisto.