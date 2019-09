CALCIOMERCATO MILAN FIORENTINA SUSO PRADE / Non decolla la stagione di Suso come d'altronde quella del Milan. Queste sei giornate di campionato stanno dimostrando che forse sarebbe stato meglio che le strade tra lo spagnolo e il club rossonero si separassero in estate. Marco Giampaolo però ha voluto puntare con forza sull'ex Liverpool: i due mesi da trequartista non hanno convinto per nulla e nelle ultime due giornate è tornato a giocare costantemente sull'esterno ma il livello delle sue prestazioni non è cambiato di molto.

Sembra inevitabile dunque che Suso cambi aria il prima possibile magari già a gennaio: tra le squadre che più di tutte hanno mostrato interesse per lo spagnolo c'è la, che ha fatto visita al Milan. In zona mista Suso esi sono incrociati, come è normale che sia, e chissà che i Viola non decidano di riprovarci a breve.