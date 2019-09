GENK NAPOLI ANCELOTTI CONVOCATI / Il Napoli dopo la vittoria sofferta contro il Brescia, si prepara ad affrontare il Genk nel secondo incontro di Champions League dopo il successo al debutto contro il Liverpool.

Gli azzurri recuperanouscito nel secondo tempo della gara di campionato per un lieve affaticamento muscolare; niente da fare invece per: per il difensore serbo riscontrata una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro, le sue condizioni saranno valutate nuovamente tra 10 giorni.

Ecco la lista dei convocati di Ancelotti per Genk-Napoli: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.