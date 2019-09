GENOA GATTUSO ANDREAZZOLI / Il Genoa riflette dopo la sconfitta contro la Lazio e il terzultimo posto in panchina: contatti ieri con Rino Gattuso, individuato come profilo ideale in caso di esonero di Aurelio Andreazzoli.

L'attuale allenatore rossoblù ha diretto regolarmente la seduta di questa mattina e, come riferisce 'Sky', l'orientamento della società ligure è rinnovargli la fiducia fino alla gara contro il Milan in programma sabato sera a Marassi. Una partita che dirà molto sul futuro dell'ex Empoli in quanto precede la pausa per le Nazionali: se arriverà la conferma fino a sabato, in caso poi di un ulteriore passo falso difficilmente Andreazzoli riuscirà a salvare la panchina. A quel punto Gattuso diventerebbe il candidato principali anche se è tra i nomi che circolano anche per il dopoal