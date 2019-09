JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN PJANIC / Giornata di vigilia in casa Juventus. In vista del match contro il Bayer, valevole per la seconda giornata di ChampionsLeague, Miralem Pjanic è intervenuto in conferenza stampa, insieme a Sarri. Ecco le parole del bosniaco: "Il mister mi ha chiesto dall'inizio di toccare più palloni. Mi trovo molto bene e vedo la squadra in progressione.

Stiamo diventando sempre più forti. Siamo un bel gruppo, molto unito e con tanta fame di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Sono in uno dei club più forti al mondo e il mio obiettivo è sempre quello di diventare uno dei più forti. Ho la fortuna di aver avuto grandi allenatori e grandi compagni. Mi sento un giocatore importante. Cerco di verticalizzare di più perchè ho tanti giocatori che si muovono bene tra le linee".