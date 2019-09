MILAN GIAMPAOLO ELLIOTT / Cercasi svolta disperatamente: il Milan, pur se con un progetto giovane, non si aspettava di certo un avvio così negativo.

Sei punti in sei giornate, quattro sconfitte di cui tre consecutive e un gioco che non si vede: c'è di che preoccuparsi e anche seha confermato pubblicamente, il futuro dell'allenatore rossonero dipende inevitabilmente dai risultati, partendo da quello del prossimo fine settimana contro il Genoa di sabato sera che precede la pausa per le Nazionali. Intanto a Milano è presente Gordon Singer, figlio del patron di Elliott: ieri sugli spalti a 'San Siro', oggi potrebbe incontrare i vertici del club per discutere della situazione. Un incontro che seguirebbe il summit notturno che si è tenuto questa notte tra Maldini, Boban e Massara: un vertice per discutere della crisi di risultati e trovare la soluzione per rilanciare la squadra e le ambizioni del club.