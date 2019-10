Serie A, bambini allo stadio: i prezzi per i più piccoli. Ecco come funziona

JUVENTUS INTER MILAN STADIO BAMBINI - Andare allo stadio per la prima volta è un'emozione che tutti teniamo stretta nel cassetto dei ricordi, ma a volte i prezzi eccessivi dei biglietti ritardano questa esperienza per molti bambini. Per questo motivo molte società hanno deciso di applicare omaggi o prezzi ridotti per i più piccoli, ma ad alcune condizioni. La Juventus ha deciso di agevolare la presenza di giovani allo stadio rilasciando ingressi gratuiti ai minori di 14 anni, accompagnati da un adulto, per più del 50% delle partite disputate dai bianconeri in casa. Mentre i bambini sotto i sei anni, sempre accompagnati da un adulto pagante, potranno accedere alle gare casalinghe gratuitamente, tranne che nelle aree premium dell'Allianz Stadium'.

Stesse disposizioni sono state imposte dalper far accedere i piccoli tifosi partenopei al 'San Paolo'.

L'Inter ha deciso che i bambini fino a 4 anni avranno l'ingresso omaggio a 'San Siro'. Ogni adulto potrà avere accesso ad un biglietto bambino gratuito, quindi per due adulti saranno previsti due bambini. Perciò in presenza di un terzo bambino dovrà essere acquistato un terzo biglietto. Mentre i 'cugini' del Milan, prevedono per i bambini under 5 l'acquisto del biglietto al prezzo di un euro. La promozione è valida per tutte le gare casalinghe tranne che per i big match. Diversi invece i metodi usati dalla Roma. I giallorossi riservano l'ingresso gratuito per tutti i bambini sotto il metro d'altezza. La Lazio, infine, permette di accedere gratuitamente allo stadio a tutti i nati dal 2005 in poi, purchè abbiano un accompagnatore pagante adulto. Queste agevolazioni da parte delle società italiane sono molto importanti per far vivere ai bambini la loro prima, indimenticabile, esperienza allo stadio.

Marco Deiana