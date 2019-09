Milano Calcio City, Giampaolo assente: ecco perché

MILAN MILANO CALCIO CITY GIAMPAOLO / Marco Giampaolo non prenderà parte all'evento 'Milano Calcio City'. Il tecnico del Milan, in bilico dopo il pesante ko contro la Fiorentina, non sarà presente per impegni lavorativi.

A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . All'incontro previsto per le 18.30 ci saranno, invece, Galeone, Allegri e Condò