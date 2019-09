BAYERN MONACO INTER PERISIC / Perisic vuole continuare a giocare con il BayernMonaco.

L'esterno croato, che ha lasciato lin estate, ha le idee chiare ed intenzionato a convincere i tedeschi: "Il mio trasferimento è avvenuto velocemente e tutti conoscono la storia di quello che è successo - ammette Perisic a 'The Athletic' - Sané si è infortunato e il club ha contattato l'Inter e poi il mio agente. Ci ho pensato per una notte con la mia famiglia e poi ho accettato. Credo in me stesso da pensare di poter convincere il club a riscattarmi. E' questo il mio desiderio e ho intenzione di fare tutto il possibile per realizzarlo"