CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO / In casa Milan tira un'aria pesante dopo il pesante ko casalingo contro la Fiorentina, il terzo consecutivo e il quarto nelle prime sei giornate in cui i rossoneri hanno collezionato la miseria di 6 punti.

Marcoè ovviamente a fortissimo rischio esonero, la gara colin programma sabato sera al 'Ferraris' sarà probabilmente decisiva per la tenuta in vita o la morte della sua avventura milanista (lo stesso dicasi per Andreazzoli sulla sponda opposta...).

Sono comunque cominciati a circolare i nomi dei possibili successori dell'allenatore nativo di Bellinzona. Stando a 'Sport Mediaset' in pole c'è il francese Rudi Garcia che in Italia ha già guidato la Roma. Il suo sponsor è il ds Massara, che con lui ha lavorato proprio nell'esperienza in giallorosso.

Alle spalle del 55enne di Nemours, seppur molto staccati in quanto a indice di gradimento, ci sarebbero Claudio Ranieri e Luciano Spalletti, quest'ultimo ancora contrattualmente legato all'Inter fino al giugno 2021.