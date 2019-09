CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS BAYER CONFERENZA SARRI / Per la Juventus la Champions League torna domani, avversario in casa i tedeschi del Bayer Leverkusen nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo D. Alla vigilia parlerà Maurizio Sarri a patire delle 14.30. La conferenza stampa del tecnico bianconero potrà essere seguita in diretta testuale qui su Calciomercato.it:

"Abbiamo ancora grandi margini di miglioramento. Il nostro obiettivo è di andare fino alla fine in Champions League ma è una competizione che si decide negli episodi. Domani abbiamo una partita difficile contro un avversario molto forte. Il Bayer è la squadra in Bundesliga con il maggior possesso, con i valori fisici più elevati e ha una qualità di palleggio altissima"

INTER - "Pensarci sarebbe un errore clamoroso. Se uno ha le idee chiare sul questa squadra non può pensare all'Inter. Mi aspetto un bel risultato domani. E' una partita difficile ed è la prima in casa in Champions.

Poi penseremo alla prossima".

ATTACCO - "Ronaldo, Dybala e Higuain insieme? E' una bella suggestione, ma non siamo ancora pronti a livello di equilibrio. Per adesso potremmo provare questa soluzione solo per spezzoni di partita".

RAMSEY - "Mi ha sorpreso per come ha recuperato dall'infortunio e si è inserito rapidamente. Credo però che abbia ancora tanti margini di miglioramento".

CRESCITA - "A Brescia abbiamo fatto meglio che con la Spal. Vedo un grande livello di applicazione durante gli allenamenti e questo mi fa pensare che piano piano miglioreremo. E' aumentata la capacità di palleggio, ora dobbiamo andare al livello successivo e velocizzare questo palleggio. Dobbiamo pensare alla concretezza offensiva perché secondo la nostra società di statistiche abbiamo avuto una percentuale troppo bassa di conversione in gol. Non vorrei che ci mancasse qualcosa a livello di cattiveria".

CONDIZIONE - "La condizione fisica è in crescita, ma è legata anche a quella mentale. Qualcuno riposerà? Non lo so, dipende dall'allenamento di oggi pomeriggio. Turnover? Ieri abbiamo fatto defaticamento, oggi facciamo un allenamento quasi normale. Prima voglio vedere dati medici e fisici, poi farò le mie valutazioni".