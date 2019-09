CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS BAYER CONFERENZA SARRI / Per la Juventus la Champions League torna domani, avversario in casa i tedeschi del Bayer Leverkusen nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo D. Alla vigilia parlerà Maurizio Sarri a patire delle 14.30. La conferenza stampa del tecnico bianconero potrà essere seguita in diretta testuale qui su Calciomercato.it:

"Abbiamo ancora grandi margini di miglioramento.

Il nostro obiettivo è di andare fino alla fine in Champions League ma è una competizione che si decide negli episodi. Domani abbiamo una partita difficile contro un avversario molto forte. Il Bayer è la squadra in Bundesliga con il maggior possesso, con i valori fisici più elevati e ha una qualità di palleggio altissima"

INTER - "Pensarci sarebbe un errore clamoroso. Se uno ha le idee chiare sul questa squadra non può pensare all'Inter. Mi aspetto un bel risultato domani. E' una partita difficile ed è la prima in casa in Champions. Poi penseremo alla prossima"

