CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA INTER GENK NAPOLI / Sono stati designati gli arbitri delle gare di mercoledì della seconda giornata di Champions League. Il match del 'Camp Nou' Barcellona-Inter, in programma alle 20.55, è stato affidato allo sloveno Damir Skomina fischietto dell'ultima finale, quella tra Liverpool e Tottenham. Il 43enne di Koper avrà come assistenti Praprotnik e Vukan, il quarto uomo sarà Slavko Vincic, mentre al Var ci saranno Danny Makkelie e Rade Obrenovic.

Skomina dirigerà l'Inter per la terza volta in carriera: nelle precedenti due, i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria (4-1 contro il Tottenham) e una sconfitta (2-1 contro lo Schalke 04). Quattro i suoi precedenti col Barça: tre vittorie e 1 ko.

Istvan Kovacs arbitrerà invece Genk-Napoli, che andrà in scena alle 18.55 alla 'Luminus Arena'. Assistenti Marinescu e Arte. Avram il quarto uomo. la coppia Dingert-Welz al Var. Il 35enne rumeno non ha nessun precedente con gli azzurri, uno solo col Genk nella gara di Europa League dell'anno scorso vinta dai belgi per 4-0 contro il Sarpsborg 08.