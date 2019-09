Calciomercato Juventus, retroscena de Ligt dalle Bahamas

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT - Matthijs de Ligt è stato il grande colpo del calciomercato estivo della Juventus. I campioni d'Italia sono riusciti a strappare il 20enne difensore centrale olandese all'Ajax per una cifra complessiva che supera gli 80 milioni di euro, sbaragliando una folta concorrenza internazionale.

In particolare su di lui c'era il, che era sembrato a lungo in pole: a cambiare le carte in tavola, secondo il retroscena svelato dal quotidiano catalano 'Mundo Deportivo', sarebbe stato un incontro tra lo stesso de Ligt ed il difensore blaugrana Gerardin un hotel alledove entrambi erano in vacanza.