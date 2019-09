CHAMPIONS BARCELLONA INTER MESSI DEMBELE / Sale l'attesa anche in casa Barcellona per il big match di Champions contro l'Inter.

Dall'infermeria arrivano grandi notizie per: stamattina sia Leoche Ousmanehanno svolto una parte di allenamento col resto dei compagni. A sorpresa i rispettivi infortuni sembrano alle spalle, anche se solo nella giornata di domani - quando il tecnico blaugrana stilerà l'elenco dei convocati - si saprà se entrambi (o almeno 'La Pulce') saranno o meno a disposizione per la supersfida in programma al 'Camp Nou' mercoledì sera.