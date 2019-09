CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI MANDZUKIC MILIK MAN UNITED / Il Manchester United è tornato a fare affari in Serie A nello scorso calciomercato estivo, vedi le cessioni all'Inter di Lukaku e Sanchez, alla Roma di Smalling e al Parma di Darmian.

A gennaio, invece, i 'Red Devils' potrebbero fare spesa nel nostro massimo campionato acquistando uno se non addirittura due attaccanti.

Il tecnico Solsjkaer è uscito allo scoperto ammettendo di essere alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato: "Cerchiamo creatività e gol".

E' nota la stima del norvegese per Mandzukic, fuori dal progetto Juventus anche se il croato potrebbe rientrare nei ranghi dopo il no definitivo al Qatar, però dato che ha anche aggiunto che l'obiettivo è prendere giocatori "in grado di restare per un lungo periodo", ecco che sulla lista dello United potrebbero esserci o finirci elementi più giovani rispetto all'ex Bayern.

In tal senso al di là di Dybala, che ovviamente piace ancora ma ad oggi appare pressoché impossibile la riapertura in inverno di una trattativa saltata con coda velenosa in estate, si possono fare i nomi di Andrea Belotti del Torino e Duvan Zapata dell'Atalanta.

Entrambi anno cominciato alla grande la stagione mettendo a segno rispettivamente 10 e 5 gol. Occhio poi ad Arkadiusz Milik del Napoli che invece fin qui ha giocato pochissimo (appena 89 minuti) non andando mai a segno. Un profilo che potrebbe interessare al Manchester United, considerato che cercano anche 'creatività', è quello del turco Under della Roma, attualmente ai box per un infortunio a bicipite femorale.