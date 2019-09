MILAN CALCIOMERCATO GIAMPAOLO PROSSIMI IMPEGNI / Questa avrebbe dovuto essere la stagione del riscatto per il Milan, reduce da un'annata piuttosto deludente e senza partecipazione alle coppe europee dopo le sanzioni Uefa. Quello che sta accadendo nell'attuale campionato di Serie A è invece peggio di quanto ci si sarebbe aspettato da una squadra profondamente rivoluzionata durante l'estate. L'arrivo in panchina di Giampaolo non sta portando i risultati sperati, mentre i nuovi acquisti stanno faticando a porre in essere un contributo decisivo in partita. Destino dell'allenatore, calciomercato e prossimi impegni, ecco i tre punti da tenere in considerazione in seno al club rossonero in vista del futuro.

Milan, Giampaolo a rischio esonero: ci sono Spalletti, Allegri, Gattuso e non solo

Molto probabilmente Giampaolo mai si sarebbe immaginato una partenza così disastrosa in campionato. Il tecnico nato a Bellinzona infatti è stato scelto in estate dalla società per provare a risollevare le sorti del club, autore l'anno scorso di una stagione al di sotto delle aspettative. Reduce da una buona stagione sulla panchina della Sampdoria, il 52enne avrebbe dovuto portare bel gioco, spettacolo e gol. Quest'ultimo punto è uno degli argomenti più caldi in casa rossonera. Il Milan infatti non riesce a segnare: nelle prime sei gare di campionato, il Diavolo è andato a segno solamente 4 volte, palesandosi come il secondo attacco peggiore del torneo (solo l'Udinese con 3 gol ha fatto peggio). Eppure nella passata stagione Giampaolo aveva impressionato proprio per la facilità con cui la sua squadra era solita andare a segno. Dei 60 gol realizzati l'anno scorso non v'è traccia.

Una delle naturali conseguenze che si verificheranno in caso si protragga questa situazione sarà inevitabilmente quella dell'esonero. Del resto nell'ampio ventaglio di tecnici liberi sono presenti elementi di assoluto rispetto. Escludendo il ritorno di Allegri, visto l'ingaggio fuori portata, due nomi sono quelli di Spalletti e Ranieri. Attenzione poi a un Gennaro Gattuso bis, il cui nome starebbe circolando sulle scrivanie rossonere. Accusato l'anno scorso di non far giocare bene la squadra, Ringhio potrebbe essere il profilo giusto per riportare carattere e senso di appartenenza, elementi che sono mancati in questo avvio di stagione.

Milan, tra prossimi impegni e mercato: le mosse in entrata della società

La pista estera porta invece a Rudi, già visto in Serie A sulla panchina della Roma.

I prossimi giorni saranno fondamentali per il Milan, che dovrà capire come risolvere la situazione. Intanto la squadra a ottobre avrà un calendario da non sottovalutare: si parte dalla delicata trasferta di sabato 5 a Genova per affrontare il Genoa di Andreazzoli, club in cerca disperata di punti per uscire dalle zone meno nobili della classifica. L'appuntamento successivo sarà poi quello datato 20 ottobre al Meazza, luogo in cui arriverà l'agguerrito Leccecapitanato da miste Liverani. Dopo i salentini ci sarà la sfida con la Romaall'Olimpico (27 ottobre), partita da un peso specifico notevole dal momento che i giallorossi sono una delle squadre che proveranno ad assicurarsi un posto in Champions League. Il mese si concluderà con il match casalingo contro la Spal, partita agevole sulla carta e per questo ricca di insidie.

Nel frattempo la società non starà con le mani in mano. Maldini e Boban infatti stanno già lavorando in vista delle prossime sessioni di calciomercato, momenti in cui sarà possibile puntellare la rosa con acquisti in grado di dare il loro contributo in mezzo al campo. Sono diversi i nomi che sono finiti sul taccuino dei due dirigenti. Uno di questi è Serge Aurier, duttile difensore classe '92 del Tottenham fuori dai piani di Pochettino. Il 26enne ivoriano potrebbe lasciare i londinesi già a gennaio a fronte un corrispettivo di 15 milioni di euro. Un altro profilo apprezzato dai rossoneri è quello di Everton Sousa Soares, attaccante del Gremio: per arrivare al 23enne serviranno almeno 45 milioni, cifra che difficilmente la società spenderà a gennaio. Un'operazione difficile è anche quella per Donyell Malen del PSV Eindhoven. Il profilo del classe '99, assistito dall'influente Mino Raiola, è oggetto di valutazione di diversi club blasonati, tra cui spiccano Arsenal e Liverpool.