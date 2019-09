Milan, La Scala punta il dito contro Maldini

CALCIOMERCATO MILAN MALDINI - I pessimi risultati ottenuti dal Milan in questo avvio di stagione hanno messo a rischio la panchina di Marco Giampaolo. Ma sul banco degli imputati non c'è soltanto il tecnico rossonero. Anche calciatori e dirigenti hanno le loro responsabilità e sul suo account Twitter il vice presidente dei piccoli azionisti Giuseppe La Scala non risparmia critiche: "Non le pretendevo subito dopo la partita.

E non le pretenderó neppure domani (oggi, ndr). Ma entro pochi giorni mi auguro che i manager molto ben pagati del Milan ci facciano sapere quali sono le soluzioni per superare questa crisi gravissima. Pretendo troppo?". Rispondendo ad un utente che gli faceva presente comese la fosse presa con la società, l'attacco diventa ancora più duro: "Quando il responsabile dell'area tecnica di un club calcistico non concorda con l'azionista sulle strategie di mercato, si dimette prima. Non si lamenta dopo. Soprattutto se non ha problemi... di sopravvivenza".