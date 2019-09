Serie A, classifica senza Var: Milan a -10 da Juve e Inter

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del monday night tra Parma e Torino torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella sesta giornata di campionato lo strumento tecnologico è entrato in gioco soprattutto per annullare gol irregolari: nel lunch match tra Napoli e Brescia, l'arbitro Manganiello ha prima cancellato la rete di Manolas e poi quella di Tonali, viziate da un fallo a inizio azione. Stesso discorso in Lazio-Genoa: la goleada biancoceleste poteva essere ancora più ampia se Pairetto non avesse annullato il gol di Luis Alberto.

Serie A, sesta giornata: risultati e classifica senza Var

Infine nel posticipo tra Milan e Fiorentina, dopo aver rivisto le immagini,cambia il colore del cartellino per: da giallo a rosso.

Juventus-Spal 2-0

Sampdoria-Inter 1-3

Sassuolo-Atalanta 1-4

Napoli-Brescia 3-2

Lazio-Genoa 5-0

Lecce-Roma 0-1

Udinese-Bologna 1-0

Cagliari-Verona 1-1

Milan-Fiorentina 1-3

Parma-Torino stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio 10, Cagliari 10, Torino* 9, Fiorentina 8, Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Milan 6, Lecce 6, Parma* 6, Verona 6, Genoa 5, Spal 3, Sampdoria 3.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 16, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Cagliari 11, Roma 11, Lazio 10, Torino* 9, Udinese 8, Bologna 8, Fiorentina 7, Sassuolo 6, Milan 6, Genoa 6, Parma* 6, Lecce 6, Verona 6, Brescia 4, Spal 3, Sampdoria 3.

*Una partita in meno