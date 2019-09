Milan, partenza choc come nel 1982: fu Serie B

MILAN GIAMAPOLO GALBIATI - La sconfitta interna contro la Fiorentina certifica che il Milan è ufficialmente in crisi.

Con sei punti in sei partite la squadra diè già distante 12 punti dall'capolista e 6 dalche occupa il quarto posto, obiettivo stagionale dei rossoneri, e uno solo di vantaggio sulterzultimo e prossimo avversario in quello che classifica alla mano sarà uno scontro diretto in chiave salvezza. Quella con i viola è la terza sconfitta di fila dopo il derby e la trasferta col: sommando quella all'esordio contro l'fanno quattro ko in sei giornate, un ruolino di marcia che non si verificava dal lontano 1982 quando l'allora formazione diterminò il campionato con la retrocessione in