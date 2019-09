CALCIOMERCATO MILAN VIRDIS / Analizzando il momento difficile del Milan, Pietro Paolo Virdis ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non so neanche da dove iniziare. E' talmente complicato coinvolgendo società, allenatore e giocatori. Mi rimane una grande amarezza. Devo dire che faccio fatica a trovare anche le difficoltà - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - I giocatori non sono di livello, la campagna acquisti non è stata di livello. Nessuno si sarebbe aspettato quattro sconfitte su sei partite, è molto pesante. Troppi giovani? Sì, ma non so che limiti di spesa avevano".

Virdis ha analizzato anche la questione allenatore: "Giampaolo? Il mondo Milan è da sei o sette anni in grande difficoltà, i tifosi si aspettano molto. Sicuramente anche Giampaolo avrà patito l'ambiente Milan, che non è un ambiente semplice in questo momento. Ranieri uomo giusto? L'ambiente Milan ha bisogno di una sterzata, non so chi può dargliela.

La scelta non è facile: abbandonare il progetto sul quale hai puntato o continuare.? E' arrivato a un punto dalla Champions. I tifosi vedono la squadra di oggi e si chiedono cosa sia successo".

I SINGOLI - "Piatek? La partita prima di questa si è trovato puntuale all'appuntamento, poteva farne tre o quattro. Ieri più assente, il gioco del Milan non lo favorisce, fa fatica ad arrivarci. Ieri è stato meno colpevole di altre volte - prosegue Virdis - Leao? Ha fatto un bel gol, ma devo dire che anche lui non è proprio un attaccante, mi sembra più un uomo di fascia. Al Milan servono attaccanti, Piatek non basta. E' stato venduto Cutrone, che era uno che determinava".

LA JUVE - "Trio Ronaldo-Higuain-Dybala? Io credo che la Juve abbia la capacità di sopportare un trio del genere. Dybala ha ritrovato sicurezza. Dietro hanno un giovane olandese e Bonucci che è un uomo di impostazione. A me piacciono quei tre davanti".