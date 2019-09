Inter, Joao Mario spiega i motivi dell'addio

INTER JOAO MARIO / Quattro assist (e una super traversa colpita nell'ultimo turno di campionato) in cinque partite, ma soprattutto tanta qualità per Joao Mario che ha già conquistato la LokomotivMosca.

Il centrocampista portoghese arrivato in prestito dall'si sta rilanciando in Russia ed in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo 'Marca' in vista della sfida di Champions League con l'Atletico Madrid è tornato sull'addio al club nerazzurro: "Sono arrivato ad un momento della mia carriera in cui la cosa più importante è giocare con regolarità. Il Lokomotiv è stato il club che più mi ha voluto e questo è stato decisivo, perché avevo bisogno di arrivare in un progetto nel quale sentirmi importante. E chiaramente giocare la Champions League ha pesato tanto. Sono felice, ho trovato un club molto ben organizzato. Dopo alcuni periodi non molto buoni, un club come questo era quello di cui avevo bisogno".