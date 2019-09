CALCIOMERCATO NAPOLI DI LORENZO / Sei presenze stagionali, cinque da titolare nella difesa del Napoli. Giovanni Di Lorenzo non ha subito l'impatto con una grande piazza imponendosi presto tra le prime scelte di Carlo Ancelotti, che ha avuto modo di apprezzarne le doti tecniche, tattiche e fisiche. Se in campionato ha già realizzato un gol (contro la Juventus) e un assist (Sampdoria), in Champions League gli osservatori internazionali non hanno potuto non apprezzare la sua prova contro il temibile attacco del Liverpool, neutralizzato al 'San Paolo' nel successo per 2 a 0.

Calciomercato Napoli, Di Lorenzo nuova plusvalenza

Ieri, invece, in una situazione di piena emergenza, Di Lorenzo si è scoperto difensore centrale contro ildisputando una buona prova fino al 97'. Sempre attento alle future plusvalenze di mercato , quindi,può già ritenersi soddisfatto: clicca qui per restare aggiornato.

Classe 1993, pochi mesi fa Di Lorenzo è giusto a Napoli per circa 8 milioni di euro. Valutazione che potrebbe quindi lievitare ulteriormente qualora dovesse continuare la sua crescita. Intanto, Ancelotti si gode il momento del suo calciatore, che presto potrebbe indossare anche l'azzurro della Nazionale, con gli Europei 2020 come sogno per la prossima estate.