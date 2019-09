INTER FORLAN / Due giorni alla super sfida di Champions League al 'Camp Nou'. Barcellona contro Inter, ma anche Suarez contro Godin. Due leader che Diego Forlan, ex stella dell'Uruguay con un passato anche all'Inter, conosce benissimo e racconta a 'La Gazzetta dello Sport': "Mi aspetto una sfida bellissima. Suarez è un goleador che dal nulla può fare la differenza.

Di fronte avrà un signor difensore con un’esperienza infinita. Godin è capitano dentro, lo sarà nei fatti anche all'Inter. Ha già giocato nelle difese e 3. E in Italia le squadre sono più chiuse: la cosa può aiutare ancora di più. Può fare anche meglio che in Spagna".

Poi un 'pronostico' sulla partita: "Se l'Inter può sorprendere il Barcellona? Io credo proprio di sì. L'Inter si è rinforzata bene in estate e l'inizio di A è stato impressionante. Sono curioso. Però è sempre il Barça in casa, non puoi scommetterci contro".