CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Cercato con insistenza dall'Al-Gharafa e dall'Al-Rayyan, Mario Mandzukic ha rifiutato il Qatar. La volontà sembra quella di proseguire la carriera in campionati più importanti come la Premier League, eventualità che può riproporsi già a gennaio.

Così, riporta 'Tuttosport', molto intensi saranno i prossimi giorni, quando è previsto l'accordo per un piano di uscita tra il calciatore e la clicca qui per restare aggiornato.

Tra i possibili club inglesi pronti a fare un tentativo a gennaio c'è ancora il Manchester United, che già lo cercò invano la scorsa estate. Un'altra ipotesi, invece, porterebbe negli Stati Uniti, sponda Los Angeles Fc. Intanto, se in Champions League Mandzukic non non potrà giocare perché escluso dalla lista, in campionato potrebbe ritagliarsi spazio in alcune occasioni. Almeno fino al mercato invernale, quando probabilmente saluterà i colori bianconeri.