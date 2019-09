INTER NAPOLI OZIL / La PremierLeague è diventata terreno di caccia alle occasioni per i club di Serie A che seguono con attenzione le vicende del calciomercato d'Oltremanica e non si stanno facendo sfuggire i pezzi pregiati raggiungibili a costi contenuti. Dalla Juventus con Ramsey alla Roma con Mkhitaryan passando per l'Inter di Sanchez, la lista è lunga e potrebbe aggiornarsi presto.

Magari già a gennaio, quando un altro big del calcio inglese saluterà il proprio club in cerca di nuovi stimoli ed avventure: si tratta di Mesut

Finito sempre più in discussione all'Arsenal, il trequartista tedesco in questa stagione è scivolato ulteriormente indietro nelle gerarchie del manager Unai Emery collezionando solo 71' in Premier League ed altri 71' in Coppa di Lega. Troppo poco per l'ex Real Madrid che soprattutto dopo il tentativo di furto e le minacce ricevute avrebbe maturato la decisione di cambiare aria in accordo con il club che sembra disposto a tutto pur di cederlo. Secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror' infatti, l'Arsenal avrebbe intenzione di farlo partire anche in prestito contribuendo al pagamento dell'elevato ingaggio che in estate ha ostacolato ogni tipo di trattativa. Si parla di un contributo anche molto importante, in linea con quanto fatto dal Manchester United con Alexis Sanchez nell'operazione all'Inter. Per questo motivo Ozil può diventare un'enorme occasione da cogliere durante la finestra invernale in vista della volata di fine stagione. La stessa Inter, che cerca un altro uomo di qualità ed esperienza, è da tempo ormai segnalata sulle tracce del tedesco, ma attenzione anche al Napoli che ha a lungo cercato James Rodriguez senza successo.