VIDEO CM.IT - Serie A, da Pjanic a Ribery: la top 11 della sesta giornata

TOP SERIE A 6A GIORNATA / Si chiuderà questa sera, con Parma-Torino, il lungo weekend della sesta giornata di Serie A. Un turno di campionato con tante sorprese, grandi gol e protagonisti importanti.

Ecco quindi la top 11 dei migliori calciatori di questa giornata stilata in base ai voi degli inviati di Calciomercato.it . C'è spazio per i trascinatori della Fiorentina a 'San Siro' contro il Milan, alcuni big comee non solo.