ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Jorginho spiana la strada della vittoria ai Blues ed è autore di una grande partita allo Stamford contro il Brighton. Sorride anche Sannino in Ungheria, che riesce a portare a casa i tre punti e respirare un po' pur senza Lanzafame. Male Ogbonna e Fabio Cannavaro, che in Cina soffre la pressione del Beijing Guoan arrivato addirittura a -1.

ITALIANS, DA JORGINHO A CANNAVARO: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 7,5 - Un assist eccezionale a Pedro (che a tu per tu col portiere del Brighton però sbaglia), verticalizzazioni di prima, ma soprattutto il rigore trasformato per il vantaggio Blues. Impeccabile.

MOISE KEAN (Everton) s.v. - Subentra al 75' della sfida persa 1-3 col Manchester City.

PATRICK CUTRONE (Wolwerhampton) s.v. - Rileva Jimenez all'80' nella partita vinta 2-0 col Watford.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 5 - Troppo leggero in occasione della seconda marcatura del Bournemouth. E anche sulla prima si fa superare in un duello aereo che poi propizia la rete di King.

NON HANNO GIOCATO: Adam Masina (Watford), Emerson Palmieri (Chelsea)

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6 - Titolare, gioca in posizione di mezzala sinistra nel match esterno vinto di misura col Bordeaux.

Rimedia un giallo in pieno recupero, ma è comunque autore di una buona gara.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6 - Rileva Abrashi al 72', contribuendo a mantenere poi il vantaggio messo a segno pochi minuti dopo nella preziosa vittoria esterna contro il Dusseldorf.

NON HANNO GIOCATO:

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Federico Barba (Valladolid).

CINA

STEPHAN EL SHAARAWY (Shanghai Shenhua) s.v. - Entra al 76' della sfida pareggiata contro lo Shandong Luneng del connazionale Pellè.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 6 - Non segna e non fa segnare nel 2-2 interno in cui impatta il suo Shandong, terzo in classifica e a distanza ormai incolmabile dallo Shanghai SIPG.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5 - Altro scivolone in casa, stavolta di misura, che lo costringe al brusco stop ma soprattutto a ritrovarsi con un solo punto di vantaggio sul Beijing Guoan in classifica. Qualcosa si è rotto, la squadra non brilla più nella produzione di occasioni e mole di gioco, mentre la difesa balla come non mai sotto la sua gestione. Cattivi presagi?

NON HANNO GIOCATO: Eder (Jiangsu Suning)

RESTO DEL MONDO

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) - Il campionato australiano comincerà l'11 ottobre.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6 - La sua partita da titolare contro l'Al-Taawon dura fino al minuto 86, quando lascia comunque la squadra già in vantaggio di quello che sarà il definitivo 2-1. Disputa una buona partita.

EMILIANO VIVIANO (Sporting) - Lo Sporting giocherà alle 21:15 in casa dell'Aves.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) s.v. - Entrato in campo al 91' della gara vinta 2-1 col Mezokovesd.

NON HANNO GIOCATO: Daniele De Rossi (Boca Juniors), Daniele Verde (AEK Atene), Federico Macheda (Panathinaikos)

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 6,5 - La partita col Mezokovesd terzo in classifica è molto combattuta, ma riesce a garantirgli una boccata d'ossigeno grazie alla vittoria ottenuta per 2-1. Sale a quota 6 punti, se non altro raggiungendo Kaposvar e DVTK pur restando all'ultimo posto.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 5,5 - L'Esteghal pareggia 2-2 contro una diretta concorrente per la salvezza il Zob Ahan. Resta al terz'ultimo posto in classifica.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghal) 5,5

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5

ANGELO OGBONNA (WEST HAM) 5

TOP

MARCO VERRATTI (PSG) 6

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 6,5

JORGINHO (Chelsea) 7,5