Milan-Fiorentina, anche Commisso commenta l'ottima prova di 'San Siro'

MILAN FIORENTINA COMMISSO / Anche Rocco Commisso ha voluto commentare la brillante vittoria della sua Fiorentina sul campo del Milan. Queste le dichiarazioni del patron pubblicate sul profilo Twitter del club viola: "Me l'aspettavo che i ragazzi facessero una partita del genere e così è stato.

Dopo sei partite siamo già nella parte sinistra della classifica, non ci è voluto molto. Sono contento per, i ragazzi,. Ringrazio davvero tutti".