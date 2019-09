MILAN FIORENTINA PRADE / In zona mista, al termine di Milan-Fiorentina è intervenuto Pradè, ovviamente soddisfatto per la prova dei Viola: "Faccio i complimenti ai tifosi del Milan che hanno applaudito Ribery, un giocatore come lui è bello da vedere per tutto il calcio italiano. Castrovilli deve lavorare ancora tanto, il futuro è suo, è un predestinato però la prestazione oggi è di tutta la squadra. La linea difensiva guidata da Pezzella è stata formidabile.

Unin una situazione di comando assoluto, Milan era il giocatore che ci serviva. È un anno di transizione sportiva, in cui bisogna costruire, quando hai personalità vuol dire che il lavoro inizia a vedersi. Non scordatevi che il primo allenamento vero l’abbiamo fatto 20 giorni fa. A Parma abbiamo capito che siamo una squadra, una squadra forte. Obiettivo? È quello di vincere le partite ma vi ricordo che abbiamo 18 giocatori nuovi. Siamo la squadra d’Europa che gioca con più giocatori nuovi. Tante persone che erano scettiche suavranno capito che è stato fatto un grande lavoro”