MILAN FIORENTINA MONTELLA / Un'ottima Fiorentina travolge il Milan a 'San Siro'. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Vincenzo Montella ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'importante successo esterno ottenuto della squadra viola: "Partita perfetta? No perché sul 3-0 abbiamo concesso qualcosa, ma c'è grande soddisfazione per una vittoria così importante in uno stadio come 'San Siro'. Miglior vittoria sicuramente perché è l'unica (ride, ndr).

Rivincita personale? No, non ho nessun spirito di rivalsa nei confronti del, anche perché il mio era un altro Milan, con un'altra società e dirigenza. Abbiamo vinto una Supercoppa e riportato la squadra in europa, ringrazierò sempre chiunque mi abbia dato la possibilità di allenare il Milan". Su: "Si è meritato la standing ovation, l'ho tolto di proposito. Non è più quello di 5/6 anni fa ma è ancora in grado di fare la differenza, resta sopra la media. In attacco abbiamo diverse alternative, ma adesso abbiamo trovato equilibro a due dopo partite di grande livello. La squadra ha certezze e questo modulo mi sta dando garanzie dopo un avvio difficile". Ancora su Ribery: "L'ovazione? San Siro non ti regala niente, ha fatto una partita strepitosa. Situazione Milan? Con lo stadio che ti fischia non è facile per nessuno, dispiace per i tifosi e per i tanti calciatori che ho allenato. Sono momenti transitori che capitano a tutti".