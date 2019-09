MILAN FIORENTINA RIBERY / Grande protagonista in Milan-Fiorentina, Ribery commenta a 'Sky' la partita e gli applausi dello stadio al momento della sostituzione: "E' sempre speciale, fa piacere l'applauso dei tifosi, ora vivono momenti difficili per la loro squadra. Noi abbiamo fatto una grande partita. Sì sono vecchio, ma in campo sono giovane.

Sono contento perché il calcio è la mia vita, ho sempre fame: quando sono in campo mi diverto, con una squadra così giovane mi piace. Sono venuto qui per aiutare la Fiorentina, per i tifosi: sono contento perché per giocare come oggi bisogna lavorare tutti i giorni. Feeling con? Federico è un buon giocatore, parlo sempre con lui, mi ascolta: è importante per lui e per la squadra"