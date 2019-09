SERIE A MILAN FIORENTINA / Altra serata da incubo per il Milan di Marco Giampaolo, che crolla 3-1 a 'San Siro' contro la Fiorentina dell'ex Montella. Rossoneri mai in partita e dominati nettamente dalla squadra viola, in gol con Pulgar su calcio di rigore, Castrovilli e uno splendido Ribery.

Dil'unico lampo dei padroni di casa a giochi ormai chiusi. La panchina di Giampaolo torna così a tremare.

MILAN-FIORENTINA 3-0: 13' rig. Pulgar (F), 66' Castrovilli (F), 78' Ribery (F), 78' Leao

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Roma 11; Lazio e Cagliari 10; Torino 9; Bologna 8; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Parma, Milan, Lecce e Verona 6; Fiorentina e Genoa 5; Spal e Sampdoria 3