PAGELLE TABELLINO MILAN FIORENTINA / Ancora una sconfitta per il Milan che cade in casa per mano della Fiorentina. E' Ribery show, disastro Calhanoglu. Ecco le pagelle:



MILAN

Donnarumma 6,5 - E' l'ultimo a mollare. Para anche il rigore a Chiesa ma non può bastare per salvere il suo Milan

Calabria 5 - Non spinge ed è impreciso anche dietro

Musacchio 4 - Finisce al 52' la partita del centrale argentino. Entrataccia su Ribery a centrocampo, la VAR non perdona

Romagnoli 5 - Il capitano è il meno colpevole ma affonda con il resto della squadra

Hernández 5 - Non arriva l'apporto sperato, stasera non si è notata molto la differenza con Rodriguez

Kessié 5 - Prova incolore del centrocampista ivoriano. Questa sera tanta imprecisione e manca anche la solita grinta (46' Krunic 5,5 - Non riesce a cambiare volto al Milan )

Bennacer 5 - Enorme passo indietro rispetto alle altre uscite. Non riesce a prendere per mano il centrocampo

Çalhanoğlu 4 - E' il colpevole di ben due gol. Prova disastrosa del turco

Suso 4,5 - Riportato sulla fascia non incide ugualmente come in passato. Fischiato lascia spazio dal 79' a Castillejo s.v

Piątek 5 - Non è tutta colpa sua: mai servito dai compagni, non riesce ad incidere.

E' lui il 'sacrificato' da Giampaolo dopo l'espulsione di Musacchio (57' Duarte 5 - Colpevole in occasione della rete di Ribery )

Leão 6,5 - Spunti da vero campioncino, salva la faccia del Milan con il primo gol in Serie A

All.: Giampaolo 4 - Il Milan di Giampaolo ancora non esiste e potrebbe non esistere mai

Fiorentina

Dragowski 6 - Incolpevole nel gol subito, attento in altre circostanze

Milenkovic 6,5 - Avvia l'azione che porta al secondo gol della Fiorentina ma soffre Leao

Pezzella 7 - Non la fa vedere mai a Piatek e guida la linea difensiva viola

Caceres 6,5 - Qualche lancio di troppo sbagliato ma Suso dalla sua parte non è mai pericoloso

Lirola 6 - Prova ordinata del terzino ex Sassuolo

Castrovilli 7 - Ancora un'ottima prova del giovane centrocampista dal futuro assicurato che realizza il 2-0 (Dal 79' Benassi s.v.)

Badelj 6,5 - Prova ordinata del croato, guida la Fiorentina con le sue geometrie

Pulgar 7 - Dal dischetto è un cecchino, non va mai in difficoltà con i suoi avversari

Dalbert 6 - Qualche errore in impostazione ma è un altro giocatore rispetto quello visto in nerazzurro

Ribery 8,5 - E' l'uomo di più esperienza a San Siro e si vede. Si procura il rigore, fa espellere Musacchio e realizza un gol da campione. (Dal 90' Ghezzal s.v)

Chiesa 6,5 - (Dall'83' Boateng s.v.) - Si muove tantissimo creando diverse occasioni ma si fa ipnotizzare dal dischetto da Donnarumma

All.: Montella 7 - La panchina è più salda, sbanca San Siro con una squadra che ormai sa cosa fare

Arbitro: Giacomelli 6,5 - Rigore ed espulsione giuste. Non sbaglia nemmeno la gestione dei cartellini

TABELLINO

Milan-Fiorentina 1-3

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu; Suso, Piątek, Leão. A disp.: Donnarumma A.; Conti, Duarte, Gabbia, Rodríguez; Biglia, Bonaventura, Borini, Krunić, Paquetá; Castillejo, Rebić. All.: Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery, Chiesa. A disp.: Terracciano, Ranieri, Boateng, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski, Vlahovic, Terzic. All.: Montella

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Marcatori: 13' rig. Pulgar (F), 66' Castrovilli (F), 78' Ribery (F), 78' Leao

Ammoniti: 12' Bennacer (M), 35' Milenkovic (F), 48' Pezzella (F), 84' Calabria, 86' Lirola (F), 87' Benassi

Espulsi: 52' Musacchio (M)