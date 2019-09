MILAN GIAMPAOLO / Ancora un ko, il terzo di fila, il quarto in sei giornate di campionato: crisi nera per il Milan che piomba sempre più in basso in classifica ed è contestato dai tifosi.

Una pesante sconfitta quella subita contro lache oltre a causare la dura protesta di San Siro (fischi e cori si sono sentiti già da fine primo tempo) potrà portare anche ad un ribaltone in panchina: la fiducia che la società ha concesso a Marcofinora non ha portato a nessun tipo di frutto ed ora le riflessioni sono d'obbligo per provare a capire come tenere viva una stagione che peggio non poteva iniziare. Con l'avvicinarsi della pausa per le Nazionali (in programma dopo la prossima giornata di Serie A), il Milan potrebbe mettere fine al regno Giampaolo e cambiare guida tecnica: il ritorno dii nomi dei tre principali candidati per un'eventuale sostituzione.