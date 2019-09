MILAN FIORENTINA MUSACCHIO / Espulsione per Musacchio al 55' di Milan-Fiorentina: il difensore è entrato in maniera dura su Ribery ed è stato in un primo momento ammonito dall'arbitro Giacomelli.

Il direttore di gara è stato poi richiamato dal Var ed ha rivisto a lungo l'intervento al monitori: dopo qualche minuto è arrivata la decisione con l'espulsione per Musacchio e il Milan che dovrà provare a recuperare lo svantaggio con un uomo in meno. Per farlo Giampaolo ha schierato la sua squadra con il 4-4-1 richiamando in panchina Piatek, sostituzione accompagnata dai fischi di San Siro.