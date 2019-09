INTER GAGLIARDINI BARCELLONA JUVENTUS / Roberto Gagliardini non si pone limiti e carica la sua Inter. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il centrocampista nerazzurro ha presentato così il doppio impegno di fuoco che attende la squadra di Conte contro Barcellona e Juventus: "Il nostro obiettivo è vincere al 'Camp Nou', prepareremo la partita nel migliore dei modi e sapremo come affrontarli. Da avversario spero che Messi non ci sia, ma un campione come lui è un piacere vederlo giocare.

Sarà difficile, ma dobbiamo per forza portare a casa punti perché abbiamo fatto un passo falso con lo Slavia Praga". Messaggio, poi, alla Juventus, prossima avversaria in campionato: "Le sei vittorie consecutive fanno bene per il morale, vogliamo vincerle tutte senza badare alla serie. Ma non sta a noi parlare di scudetto: la strada è ancora lunga e pensiamo una gara alla volta. Conte? Penso che sia per la sua forza e la sua determinazione, la sua semplicità. Si mostra per ciò che è, è ossessionato dalla vittoria e ci trasmette questa voglia. La sua carriera parla per lui".