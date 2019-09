Milan, Massara conferma la fiducia a Giampaolo: l'annuncio

MILAN GIAMPAOLO MASSARA / Anche Massara conferma la fiducia totale nei confronti di Marco Giampaolo. Intervenuto nel pre-partita del delicato match tra Milan e Fiorentina, il direttore sportivo rossonero ha annunciato: "Ci aspettavamo di poter avere delle dificoltà e stiamo dando il massimo per cercare di superarle.

Giovedì non è arrivato il risultato, ma una prestazione convincente. Fiducia confermata? Assolutamente, il mister sta lavorando e bene e siamo fiduciosi che presto arriveranno anche i risultati. Riteniamo di avere una rosa competitiva che possa darci soddisfazione". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo