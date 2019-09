MILAN CAPELLO / Fabio Capello boccia i nuovi acquisti del Milan targato Boban e Maldini. Intervenuto all'evento 'Milano City', l'ex allenatore rossonero si è espresso così sui colpi estivi della nuova dirigenza: "Spero che da stasera il Milan ritrovi la sua strada. Certo, fa male vedere 200 milioni spesi e nessun acquisto che sappia fare la differenza.

Avrei preferito tre elementi importanti e di qualità, idonei per un palcoscenico come San Siro".

La squadra di Giampaolo è attesa questa sera dalla delicata sfida contro la Fiorentina di Montella.