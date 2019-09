MILAN FIORENTINA GIAMPAOLO / Il Milan di Giampaolo sembra andare verso la direzione giusta. Per la prima volta in questo campionato l'ex tecnico della Sampdoria, schiera per due volte consecutive la stessa formazione iniziale.

Nessun cambio dunque contro larispetto al ko di

Questa la formazione ufficiale del Milan per la sfida ai Viola:

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu; Suso, Piątek, Leão.